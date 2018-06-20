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20.06.2018, 14:05

В глубинах космоса обнаружили неуловимую черную дыру

В глубинах космоса обнаружили неуловимую черную дыру - Фото
Иллюстрация разрыва звезды черной дырой (картинка: ESA)

Эти загадочные объекты имеют различную массу: могут весить как Солнце, а могут - как миллиарды звезд

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Астрономы заметили в глубоком космосе то, что, как они полагают, является чрезвычайно редким явлением: тип черной дыры, который, как считали ранее, вообще не существует. Об этом говорится в статье для журнала Nature Astronomy, пишет сайт ScienceAlert.

В известной нам Вселенной есть черные дыры разных масс - сопоставимые с массой Солнца, такие, которые "весят" от 10 до 100 солнечных масс, и также сверхмассивные - в миллионы и даже миллиарды "солнц". При этом промежуточное звено - объекты от тысячи до 100 тысяч масс Солнца - до сих пор не было найдено.

Команда ученых из Университета Нью-Хэмпшира заявила, что нашла одну такую "неуловимую" черную дыру на задворках одной из галактик в 740 млн световых лет, проанализировав данные с орбитального телескопа Чандра. Ранее подобное явление наблюдалось только в центрах галактик.

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Явление "J2150−0551" началось в октябре 2003 года и затухало следующее десятилетие. По мнению астрономов, его показатели имеют все признаки редчайшего типа черной дыры.

Неуловимость подобных объектов они объясняют "спячкой": рядом с этими черными дырами нет звезд, и потому они "никого не пожирают". Соответственно, нет излучения, которое бы зафиксировали телескопы.

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Теги: наука, космос, астрономия, открытие, черная дыра
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