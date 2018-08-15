В Греции хотят выслать дипломатов РФ за пьяное появление на матче

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Владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди требует выслать из Греции российских дипломатов. Сотрудники консульства РФ якобы явились на футбольный матч со "Спартаком" в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Sport24.

Саввиди заявил, что потребует возбуждения уголовного дела и высылки российских дипломатов из страны.

"Я потребую возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников консульства, которые напились и посчитали, что они могут качать права. Я проинформировал МИД России. Сотрудники российского консульства в Салониках должны покинуть Грецию", - заявил Саввиди.

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После игры фанаты ПАОК и российские журналисты устроили потасовку, из-за дисквалификации матч закрыли для болельщиков "Спартака".

13 июля 2018 года Греция выслала двух дипломатов РФ, обвинив их в финансировании определенных групп для срыва соглашения о смене названия Македонии и подписании "мировой" с этой страной. Также был запрещен въезд в Грецию двум другим дипломатам РФ.