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16.08.2018, 14:38

В Грузии раскопали уникальное средневековое сооружение: фото

В Грузии раскопали уникальное средневековое сооружение: фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Средневековую трапезную обнаружили в монастыре Крестителя во время раскопок

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В Грузии археологи раскопали уникальное средневековое сооружение в монастыре Крестителя, сообщает Грузия Online.

В грузинском селе Калаури исследователи во время раскопок обнаружили уникальный трапезный зал. Трапезная является частью средневекового монастыря Крестителя. Крепость построена из керамических стройматериалов. На них вытеснена надпись на широко используемом в средневековье грузинском алфавите Асомтаврули. Рядом с воротами археологи обнаружили фрагменты стрел. Исследователи предполагают, что ворота были важной частью монастыря.

Обнаруженная трапезная арка, расположенная в главном зале монастыря, является единственным подобным сооружением во всей Грузии, уверяют исследователи. Во всех углах трапезной есть плоские камни из сланца и квадратное возвышение в центре помещения для архиерея. Ученые считают, что трапезная была местом сбора монахов.

Фото: Facebook Тамаз Маркозашвили

Раскопки длятся уже несколько недель. Археологам из Национального агентства охраны культурного наследия удалось очистить от земли главные парадные ворота монастырского комплекса, работы продолжаются.

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Ранее в Чернигове раскопали остатки сооружений и останки погибших периода княжеских междоусобиц. Археологи обнаружили вещевой инвентарь, остатки сгоревших сооружений и несколько скелетов. 

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Теги: Грузия, раскопки, средневековье, сооружение
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