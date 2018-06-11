В Индии линчевали двух мужчин из-за слухов о похищениях детей

Фото: gettyimages.com

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В Индии распространяются слухи о похищениях детей. Они вызваны видеозаписями реальных похищений, которые происходят прямо на улицах

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В одной из деревень индийского штата Ассам толпа местных жителей забила до смерти двух мужчин, которые остановились спросить дорогу. В последнее время в соцсетях распространяются видео, на которых неизвестные похищают детей прямо на улицах, из-за чего в индийском обществе растет агрессия по отношению к незнакомцам, сообщает ВВС.

Полиция арестовала 16 подозреваемых в причастности к убийству аудиоинженера Нитопала Даса и цифрового художника Абиджита Ната.

По данным правоохранителей, толпа набросилась на них, когда они остановились в деревне, чтобы спросить дорогу.

На видео нападения, опубликованном в интернете, видно, как один из мужчин умоляет сохранить ему жизнь.

Как сообщает агентство, в Индии через мессенеджер WhatsApp распространяются слухи о похищениях детей. Они вызваны видеозаписями реальных похищений, которые происходят прямо на улицах. Местные сообщества крайне агрессивно настроены к незнакомцам.

Из-за этих слухов за месяц погибли уже шесть людей.

В полиции заявили, что прилагают все усилия, чтобы опровергнуть эти слухи в соцсетях.

В воскресенье в штате Гувахати прошли митинги с требованиями положить конец убийствам из-за слухов.

22 мая полицейские в Индии расстреляли демонстрантов, которые выступали за закрытие загрязняющего воздух завода, были убиты, по меньшей мере, 12 человек