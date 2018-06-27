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27.06.2018, 13:13

В Индии разбился восьмой купленный у России истребитель

В Индии разбился восьмой купленный у России истребитель - Фото
Скриншот из видеозаписи

В индийском штате Махараштра 27 июня разбился истребитель Су-30МКИ, переданый Россией в рамках $12-милиардного контракта

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В среду, 27 июня, в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданный Россией в рамках $12-миллиардного контракта. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел во время испытания перед передачей самолета Военно-воздушным силам Индии.

По предварительным данным, оба пилота успели катапультироваться.

Видео: News Hookah

Это уже восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии, со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны. В Индию поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у России.

В начале июня в Индии вблизи населенного пункта в округе Кач (штат Гуджарат) разбился истребитель Jaguar, летчик погиб. 

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Теги: разбился самолет, Индия, самолет, самолет Су-30МКИ
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