В Индии разбился восьмой купленный у России истребитель

В среду, 27 июня, в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданный Россией в рамках $12-миллиардного контракта. Об этом сообщает The Times of India.
Инцидент произошел во время испытания перед передачей самолета Военно-воздушным силам Индии.
По предварительным данным, оба пилота успели катапультироваться.
Видео: News Hookah
Это уже восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии, со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны. В Индию поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у России.
В начале июня в Индии вблизи населенного пункта в округе Кач (штат Гуджарат) разбился истребитель Jaguar, летчик погиб.