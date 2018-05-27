В Ирландии на референдуме поддержали легализацию абортов

Флаг Ирландии (фото - dublintown.ie)

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Новый закон планируют принять до конца года

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Большинство жителей Ирландии поддержали на референдуме легализацию абортов. Об этом свидетельствуют официальные результаты подсчета голосов, передает Радио Свобода.

Согласно подсчетам, легализацию абортов поддержал 1429981 участник референдума (66,4%), против проголосовали 723632 человек (33,6%).

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что до конца года должен буть принят новый закон об абортах.

За разрешение абортов до 12 недель беременности без дополнительных условий выступает также кабинет министров Ирландии. Министр юстиции Чарли Фланган назвал референдум "еще одним большим шагом от темного прошлого".

Сейчас закон о прерывании беременности в Ирландии - один из самых строгих в мире. Помимо прочего, в стране запрещена продажа противозачаточных таблеток.

С 2014 года аборты в Ирландии разрешались, если беременность угрожает здоровью и жизни женщины. В противном случае ей грозит 14 лет тюрьмы. Правовой основой для абортов по медицинским показаниям стал закон о защите жизни беременных, за который парламент Ирландии проголосовал в 2013 году.