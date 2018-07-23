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23.07.2018, 10:48

В Испании на фестивале взорвался склад фейерверков

В Испании на фестивале взорвался склад фейерверков - Фото
Фото: открытые источники

Взрыв произошел около полуночи во время празднования фестиваля

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В испанской провинции Астурия во время фестиваля Магдалены взорвалась пиротехника. От взрыва пострадали около 20 человек, сообщает местное издание El Comercio.

Взрыв в Кангас-дель-Нарсеа прогремел около полуночи. Взрывной волной выбило стекла в близлежащих домах. Взрыв произошел из-за ошибки при запуске фейерверков. Траектория выпущенной ракеты сбилась и она упала туда, где хранилась остальная часть пиротехники, вызвав мощный взрыв.

На место происшествия прибыли спасатели. Около 20 человек получили ожоги и порезы стеклом. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. После происшествия празднование приостановили. Правоохранители начали расследование инцидента.

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Ранее в центре Нью-Йорка взорвалась паровая труба. Спасатели перекрыли район и эвакуировали жителей близлежащих домов. 

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Теги: взрыв, испания, ожоги, фейерверки
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