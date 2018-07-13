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13.07.2018, 17:26

В Испании наперегонки убегали от быков: фото

В Испании наперегонки убегали от быков: фото - Фото
Фото: gettyimages

Забег длиной в километр длился три минуты

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В испанской Памплоне во время ежегодного фестиваля корриды состоялся забег быков. El Confidencial сообщает, что на улицах города собрались желающие поучаствовать в километровом марафоне.

Участникам за три минуты нужно было пробежать километр. В это время за ними гнались разъяренные быки. В Испании такой забег называют энсьерро и считают национальным развлечением. Участники получают прилив адреналина, убегая от животных.

Присоединиться к забегу могут только совершеннолетние. Несмотря на ограниченное время и меры предосторожности, во время забега четверо мужчин получили травмы.

Ранее стало известно, что Испания отказалась принять судно немецкой благотворительной организации Lifeline, на борту которого находятся 224 спасенных в море мигранта.

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Теги: испания, коррида, энсьерро
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