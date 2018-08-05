В Испании задержали одного из главарей русской мафии

В Марбелье (Испания) полиция задержала одного из главарей русской мафии. Об этом сообщает Sur со ссылкой на агентство EP.
По данным СМИ, власти считают его "третьим человеком" в иерархии русского преступного мира в Испании.
Всего задержали троих криминальных авторитетов. Их имена правоохранители пока не назвали.
Им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе.
В полиции отметили, что злоумышленники намеревались обсудить убийство члена одного из конкурирующих преступных кланов.
Один из злоумышленников попал в поле зрения правоохранительных органов, когда находился в Литве, пытался взять контроль над ситуацией в Испании после ареста 129 членов русской мафии.
Полиция сообщила, что он отдавал приказы и выступал арбитром между группировками, делившими влияние.
1 августа 2018 года шесть человек были арестованы в Италии в ходе операции карабинеров по обвинению в вербовке наемников для участия в войне в Донбассе.