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05.08.2018, 15:50

В Испании задержали одного из главарей русской мафии

В Испании задержали одного из главарей русской мафии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полиция задержала троих подозреваемых

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В Марбелье (Испания) полиция задержала одного из главарей русской мафии. Об этом сообщает Sur со ссылкой на агентство EP.

По данным СМИ, власти считают его "третьим человеком" в иерархии русского преступного мира в Испании.

Всего задержали троих криминальных авторитетов. Их имена правоохранители пока не назвали.

Им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе.

В полиции отметили, что злоумышленники намеревались обсудить убийство члена одного из конкурирующих преступных кланов.

Один из злоумышленников попал в поле зрения правоохранительных органов, когда находился в Литве, пытался взять контроль над ситуацией в Испании после ареста 129 членов русской мафии.

Полиция сообщила, что он отдавал приказы и выступал арбитром между группировками, делившими влияние.

1 августа 2018 года шесть человек были арестованы в Италии в ходе операции карабинеров по обвинению в вербовке наемников для участия в войне в Донбассе.

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Теги: италия, русская мафия, главарь
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