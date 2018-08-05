В Испании задержали одного из главарей русской мафии

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Полиция задержала троих подозреваемых

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В Марбелье (Испания) полиция задержала одного из главарей русской мафии. Об этом сообщает Sur со ссылкой на агентство EP.

По данным СМИ, власти считают его "третьим человеком" в иерархии русского преступного мира в Испании.

Всего задержали троих криминальных авторитетов. Их имена правоохранители пока не назвали.

Им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе.

В полиции отметили, что злоумышленники намеревались обсудить убийство члена одного из конкурирующих преступных кланов.

Один из злоумышленников попал в поле зрения правоохранительных органов, когда находился в Литве, пытался взять контроль над ситуацией в Испании после ареста 129 членов русской мафии.

Полиция сообщила, что он отдавал приказы и выступал арбитром между группировками, делившими влияние.

1 августа 2018 года шесть человек были арестованы в Италии в ходе операции карабинеров по обвинению в вербовке наемников для участия в войне в Донбассе.