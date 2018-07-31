В Колумбии мотоциклисты расстреляли бильярдную: есть жертвы

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Группа неизвестных застрелила восемь человек, трое получили серьезные ранения

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Группа неизвестных 30 июля открыла стрельбу в одном из районов муниципалитета Эль-Тарра. Мотоциклисты подъехали к зданию бильярдной и застрелили восемь человек, еще трое получили серьезные ранения, сообщает портал El Tiempo.

На месте погибли восемь человек, среди них – одна женщина. Сразу после нападения мотоциклисты скрылись.

Департамент Норте-де-Сантандер является зоной противостояния между повстанцами из Армии национального освобождения и Народной армии освобождения Колумбии. Правоохранители предполагают, что стрельба могла быть продолжением войны между этими двумя организациями.

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23 июля в Барселоне неизвестные мотоциклисты обстреляли автомобиль. Один пассажир погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.