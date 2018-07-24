В Конгрессе отреагировали на желание Трампа по экс-разведчикам

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Лишать допуска к секретным данным людей, которые десятки лет служат родине - это "трусливый акт того, кто боится критики", считают некоторые политики

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Ряд американских законодателей резко раскритиковал заявление администрации Белого дома о том, что у президента США Дональда Трампа хотят закрыть допуск к секретным данным шести бывшим топ-сотрудникам спецслужб. Об этом пишет агентство Голоос Америки.

Вчера в Белом доме заявили, что хотят лишить такого допуска экс-директоров ЦРУ Джона Бреннана, АНБ Майкла Хейдена и Нацразведки Джеймса Клэппера, а также бывшего советника по нацбезопасности Сюзан Райс, экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейба и бывшего руководителя ФБР Джеймса Коми. Эти люди критикуют его за "связи с Россией".

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что это "экстраординарный" шаг Белого дома и "злоупотребление властью". "Он лишает допуска к секретным материалам тех, у кого такого допуска нет. Знает ли он, о чем говорит?" - спросила она.

Другой топ-конгрессмен из демократов Адам Шифф отметил, что такие действия президента присущи авторитарным режимам, а не демократии.

"Разговоры о лишении к секретной информации людей, прослуживших десятки лет в армии и в разведке, служивших нашей стране только по той причине, что президенту не нравится то, что они говорят – трусливый акт того, кто боится критики", - подчеркнул он.

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Ранее в США подготовили законопроект, который лишит Трампа права лично контролировать вопрос целесообразности санкций. По документу, решение о необходимости санкций будут принимать директор Нацразведки, главы ЦРУ, ФБР и АНБ за месяц до любых выборов. Чтобы Трамп не смог наложить вето на законопроект, потребуется поддержка двух третей депутатов сената и Палаты представителей.