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06.09.2018, 07:45

В Конгрессе США одобрили введение санкций за киберпреступность

В Конгрессе США одобрили введение санкций за киберпреступность - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

После принятия законопроекта нижней палатой американского Конгресса необходимо одобрение Сената и подпись президент США Дональда Трампа

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Палата представителей Конгресса США единогласно приняла законопроект, позволяющий вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления против США. Об этом сказано в документе на сайте американского Конгресса.  

Согласно документу, такие меры безопасности нацелены на защиту предстоящих выборов в стране, чтобы обезопасить важные объекты инфраструктуру от "спонсируемой иностранными государствами злонамеренной кибератаки". 

Конгрессмены упомянули осуществленные Россией разрушительные атаки NotPetya и WannaCry, которые нанести ущерб на миллиарды долларов в Украине, Европе, Америке и Азии. 

Инициатива предусматривает, что президент Дональд Трамп сможет отклонить наложение санкций в каждом отдельном случае на срок не более года. Полностью отказаться от санкций он сможет только в случае подтверждения важности такого решения  для экономики или национальных интересов США. 

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21 августа сообщалось, что Конгресс США выделил штатам $380 млн, из них около $134,2 млн будет потрачено на улучшение кибербезопасности выборов в течение пяти лет, а $102,6 млн пойдет на закупку оборудования для голосования. 

2 августа глава национальной разведки США, сенатор Дэн Коутс заявил в Белом доме, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года. 

5 августа президент США Дональд Трамп во время речи в американском штате Огайо заявил, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США.  

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Теги: США, дональд трамп, кибербезопасность, киберпреступность, кибератака, конгресс сша, санкции за киберпреступность
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