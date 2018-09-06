В Конгрессе США одобрили введение санкций за киберпреступность

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После принятия законопроекта нижней палатой американского Конгресса необходимо одобрение Сената и подпись президент США Дональда Трампа

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Палата представителей Конгресса США единогласно приняла законопроект, позволяющий вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления против США. Об этом сказано в документе на сайте американского Конгресса.

Согласно документу, такие меры безопасности нацелены на защиту предстоящих выборов в стране, чтобы обезопасить важные объекты инфраструктуру от "спонсируемой иностранными государствами злонамеренной кибератаки".

Конгрессмены упомянули осуществленные Россией разрушительные атаки NotPetya и WannaCry, которые нанести ущерб на миллиарды долларов в Украине, Европе, Америке и Азии.

Инициатива предусматривает, что президент Дональд Трамп сможет отклонить наложение санкций в каждом отдельном случае на срок не более года. Полностью отказаться от санкций он сможет только в случае подтверждения важности такого решения для экономики или национальных интересов США.

21 августа сообщалось, что Конгресс США выделил штатам $380 млн, из них около $134,2 млн будет потрачено на улучшение кибербезопасности выборов в течение пяти лет, а $102,6 млн пойдет на закупку оборудования для голосования.

2 августа глава национальной разведки США, сенатор Дэн Коутс заявил в Белом доме, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года.