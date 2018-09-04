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Боты:
04.09.2018, 08:53

В Кремле отреагировали на заявление Макрона о Путине и развале ЕС

В Кремле отреагировали на заявление Макрона о Путине и развале ЕС - Фото
Дмитрий Песков (скриншот из видеозаписи)

Путинский спикер Дмитрий Песков опечален "подмороженным" состоянием отношений Брюсселя и Москвы

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Президент России Владимир Путин заинтересован не в "демонтаже" Евросоюза, как выразился ранее французский лидер Эмманюэль Макрон, а в его "развитии и процветании". Такую мысль на брифинге озвучил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз процветал, развивался и был стабильным. Такой подход неоднократно излагал президент Путин, и изменений в этом плане нет", – заявил он.

Вчера французский лидер заявил, что его российский коллега "мечтает о демонтаже" ЕС.

Песков уверен, что ключ к добрым отношениям между Москвой и ЕС находится якобы не в Кремле. Путинский спикер "с сожалением констатировал, что не по инициативе России эти отношения находятся в подмороженном состоянии".

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На днях предшественник Макрона Франсуа Олланд опубликовал мемуары, в которых рассказал о февральских переговорах 2015 года в Минске на встрече "нормандской четверки", где, по его словам, Путин угрожал президенту Петру Порошенко тем, что "раздавит" украинскую армию.

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Теги: дмитрий песков, кремль, евросоюз, демонтаж, реакция, процветание
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