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04.09.2018, 10:05

В Кувейте наказан продавец, который клеил рыбам пластиковые глаза

В Кувейте наказан продавец, который клеил рыбам пластиковые глаза - Фото
Фото: albayan.ae

Власти закрыли рыбный магазин из-за мошенничества

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В Кувейте власти закрыли рыбный магазин из-за мошенничества - продавец приклеивал на рыб пластиковые глаза. Об этом сообщает Al Bayan.

Согласно сообщению, продавец пытался скрыть несвежесть рыбы, поскольку знал, что покупатели определяют свежесть рыбы по цвету глаз.

Al Arabiya пишет, что обман заметила покупательница, когда начала мыть рыбу и приклеенный глаз отвалился. Ее снимки разлетелись по социальным сетям и на это обратило внимание министерство торговли Кувейта.

Пользователи Twitter назвали такие действия "очень плохим метод продаж, но гомерически смешным", а также усомнились в том, что покупатели сразу не видели подвоха.

Фото: albayan.ae

Кто-то даже создал шуточный коллаж, где предлагается купить цветные контактные линзы для рыб.

Фото: albayan.ae 

24 июля сообщалось, что рыбак заснял на видео момент, когда тысячи сардин начали выпрыгивать из воды в порту столицы Тайваня Тайбэе.

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Теги: рыба, Кувейт, пластмассовые глаза, несвежая рыба
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