В Кувейте наказан продавец, который клеил рыбам пластиковые глаза

Фото: albayan.ae

Al Arabiya пишет, что обман заметила покупательница, когда начала мыть рыбу и приклеенный глаз отвалился. Ее снимки разлетелись по социальным сетям и на это обратило внимание министерство торговли Кувейта.

Согласно сообщению, продавец пытался скрыть несвежесть рыбы, поскольку знал, что покупатели определяют свежесть рыбы по цвету глаз.

В Кувейте власти закрыли рыбный магазин из-за мошенничества - продавец приклеивал на рыб пластиковые глаза. Об этом сообщает Al Bayan .

Пользователи Twitter назвали такие действия "очень плохим метод продаж, но гомерически смешным", а также усомнились в том, что покупатели сразу не видели подвоха.

Фото: albayan.ae

Кто-то даже создал шуточный коллаж, где предлагается купить цветные контактные линзы для рыб.

Фото: albayan.ae

24 июля сообщалось, что рыбак заснял на видео момент, когда тысячи сардин начали выпрыгивать из воды в порту столицы Тайваня Тайбэе.