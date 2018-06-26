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Боты:
26.06.2018, 08:29

В Мексике бум на бронемашины из-за рекордного уровня насилия

В Мексике бум на бронемашины из-за рекордного уровня насилия - Фото
Скриншот из видеоигры

В 2017 году по стране зарегистрировано более 25 тысяч убийств

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Исторический пик насильственных преступлений в Мексике привел к рекордным уровням продаж у компаний в этой североамериканской стране, которые занимаются бронированием автомобилей. Такую информацию приводит агентство Reuters.

Только за прошлый год в стране зафиксировано более 25 тысяч убийств - наивысший показатель с начала подсчетов. В 2018 году он еще более ухудшится, прогнозируют в правительстве.

В текущем году число заказов на бронирование авто достигнет отметки примерно в 3300 машин, что больше, чем в рекордном 2012 году.

Это, однако, относительно немного, если сравнивать с данными по Бразилии: 15145 авто в прошлом году, и в 2018-м это количество увеличится на четверть.

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Запрос на "безопасные" машины в Мексике вырос настолько, что мировые компании — Audi, BMW, Jeep, Mercedes-Benz — начали бронировать автомобили уже на своих промышленных линиях сборки в этой стране.

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Теги: Мексика, безопасность, защита, пуленепробиваемость, наркомафия
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