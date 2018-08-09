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09.08.2018, 12:18

В Мексике взяли главаря одной из самых опасных банд

В Мексике взяли главаря одной из самых опасных банд - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По информации СМИ, задержан главарь группировки Союз Тепито Роберто Мойадо

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В Мексике полиция задержала главаря одной из самых опасных банд в стране. Об этом сообщил в Тwitter министр иностранных дел Мексики Альфонсо Наваррете.

"Сотрудники подразделений федеральных сил и антинаркотического отдела федеральной полиции задержали одного из организаторов эпизодов насилия и торговли наркотиками в городе Мехико и штате Мехико", - отметил Наваррете.

По информации источников издания El National, задержан главарь группировки Союз Тепито Роберто Мойадо. Он подозревается в незаконной покупке, продаже и распространении наркотиков по 20 эпизодам.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор надеется в скором времени легализовать марихуану в стране.

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Теги: Мексика, банда, главарь, Роберто Мойадо
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