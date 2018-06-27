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27.06.2018, 11:32

В Москве нашли "мост глупости" - фото

В Москве нашли "мост глупости" - фото - Фото
Фото: Pikabu

Высота конструкции примерно на полметра ниже автомобиля Газель с тентом

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В Москве (РФ) обнаружили низкий мост, который напоминает прославившийся "мост глупости" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пользователь Pikabu.

Согласно сообщению, мост находится над Складочной улицей в Марьиной роще, недалеко от Савеловского вокзала. На нем проходит железная дорога.

Фото: Pikabu 

Высота конструкции - 2,2 метра, что примерно на полметра ниже автомобиля Газель с тентом.

Сообщается, что в московский мост, как и в петербургский, тоже часто врезаются грузовики и малотоннажки. Перед ним установлены две ярко окрашенные трубы, чтобы предупреждать водителей об опасности.

В мае этого года сообщалось, что в так называемый "мост глупости" в Санкт Петербурге с надписью "Газель не проедет", врезалось уже 150 Газелей.

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Теги: Россия, Москва, дорога, автомобиль, мост, мост глупости, газель
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