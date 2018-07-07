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07.07.2018, 09:57

В одиночной камере по 23 часа: как содержат Манафорта в тюрьме

В одиночной камере по 23 часа: как содержат Манафорта в тюрьме - Фото
Пол Манафорт (фото - Getty Images)

По словам адвоката, такие условия необходимы для безопасности Манафорта, но готовится так к суду он не может

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Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта удерживают под арестом в закрытом помещении 23 часа в сутки. Об этом рассказал его адвокат, передает New York magazine.

Манафорт находится в тюрьме в Вирджинии в одиночной камере и такие меры нужны, "чтобы гарантировать его безопасность". 

При этом адвокаты заверяют, что в таких условиях Манафорт не сможет вовремя подготовиться к предстоящим судебным заседнаниям. 

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта.

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Теги: США, пол манафорт, тюрьма, одиночная камера
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