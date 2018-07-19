Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.07.2018, 14:25

В одном из городов Германии появилась должность "ночного мэра"

В одном из городов Германии появилась должность "ночного мэра" - Фото
Фото: LIGA.net

Зарплата "ночного мэра" в месяц составит €1200

Реклама
Реклама

Впервые в Германии в городе Мангейм появилась должность "ночного мэра", который будет следить за ночной жизнью города, чистотой, правопорядком на улицах и клубах. Об этом сообщает The Local.

На такую должность претендуют десять кандидатов. Подобная практика есть в Лондоне, Амстердаме и Цюрихе.

Ежемесячно он будет получать €1200.

По данным газеты Mannheimer Morgen, должность предполагает не только развитие ночного бизнеса, но и урегулирование конфликтов,  когда, например, люди страдают от шумных соседей в поздний час.

Читайте также: В каких странах рабочие зарабатывают больше всего

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, ночной мэр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Германия и Австрия ужесточат пограничный контроль
Мир Германия и Австрия ужесточат пограничный контроль
Еврокомиссар призвал Германию отменить проверки на границах
Мир Еврокомиссар призвал Германию отменить проверки на границах
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 