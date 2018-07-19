В одном из городов Германии появилась должность "ночного мэра"

Фото: LIGA.net

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Зарплата "ночного мэра" в месяц составит €1200

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Впервые в Германии в городе Мангейм появилась должность "ночного мэра", который будет следить за ночной жизнью города, чистотой, правопорядком на улицах и клубах. Об этом сообщает The Local.

На такую должность претендуют десять кандидатов. Подобная практика есть в Лондоне, Амстердаме и Цюрихе.

Ежемесячно он будет получать €1200.

По данным газеты Mannheimer Morgen, должность предполагает не только развитие ночного бизнеса, но и урегулирование конфликтов, когда, например, люди страдают от шумных соседей в поздний час.

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