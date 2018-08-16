В Польше на постоянной основе может появиться военная база США

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Ведутся переговоры о размещении американской военной базы в Польше

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В Польше рассматривают возможность размещения американской военной базы на постоянной основе, сообщает Radio Poland.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что страны проводят переговоры касательно размещения военной базы США в Польше на постоянной основе. Блащак отметил, что переговоры находятся в "продвинутой" фазе.

Точное время размещения военной базы США в Польше пока что уточняется. Министр обороны Польши отметил, что американская военная база может стать "дальнейшей гарантией безопасности для Польши".

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28 мая Министерство обороны Польши опубликовало документ "Предложение о постоянном присутствии США в Польше", согласно которому, Варшава предлагает Вашингтону разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию, с целью "сдерживания усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе".