В Польше ночью разбился истребитель МиГ-29: летчик не выжил

Во время ночного дежурства в ВВС Польши на северо-востоке страны около населенного пункта Паслек в Варминско-Мазурском воеводстве упал истребитель МиГ-29. Об этом сообщил у себя в Twitter польский глава Минобороны Мариуш Блащак.
Истребитель потерпел крушение сегодня, 6 июля, в 02:57 по киевскому времени.
Летчик успел катапультироваться над территорией около поселка Сакув у Мальборка, но при падении не выжил. Его боевая машина упала в полукилометре от жилых домов.
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Самолет был приписан к 22-й базе тактической авиации ВВС Польши.
Обстоятельства аварии расследуются госкомиссией по расследованию авиапроисшествий.