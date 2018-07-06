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06.07.2018, 09:22

В Польше ночью разбился истребитель МиГ-29: летчик не выжил

В Польше ночью разбился истребитель МиГ-29: летчик не выжил - Фото
МиГ-29 ВВС Польши (фото - aeronef.net)

Налет погибшего летчика - более 850 часов в воздухе, в том числе более 600 часов на МиГ-29.

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Во время ночного дежурства в ВВС Польши на северо-востоке страны около населенного пункта Паслек в Варминско-Мазурском воеводстве упал истребитель МиГ-29. Об этом сообщил у себя в Twitter польский глава Минобороны Мариуш Блащак.

Истребитель потерпел крушение сегодня, 6 июля, в 02:57 по киевскому времени.

Летчик успел катапультироваться над территорией около поселка Сакув у Мальборка, но при падении не выжил. Его боевая машина упала в полукилометре от жилых домов.

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Самолет был приписан к 22-й базе тактической авиации ВВС Польши.

Обстоятельства аварии расследуются госкомиссией по расследованию авиапроисшествий.

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Теги: польша, авиакатастрофа, самолет, миг-29, ввс польши
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