В Сирии пал южный бастион сопротивления режиму Башара Асада

Бомбардировки жилых кварталов в Сирии (фото - syriahr.com)

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РосСМИ пишут, что оппозиция в Даръа "согласилась сложить оружие и сдаться ради амнистии или возможности получить коридор для выхода на север страны"

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Сирийские войска диктатора Башара Асада при поддержке наемников, "наземных" военных из стран-союзников и ВВС РФ взяли под контроль город Даръа, в котором семь лет назад на фоне "Арабской весны" в других странах началось восстание против режима. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет Русская служба Би-би-си.

Город расположен вблизи от главного пункта пропуска с Иорданией. Силы союзников водрузили на его главной площади флаг страны, сообщают государственные сирийские СМИ.

Кремлевские СМИ пишут о том, что достигнуто соглашение об урегулировании ситуации в южных и юго-восточных кварталах Даръа: оппозиция якобы согласилась сложить оружие и сдаться при условии амнистии или возможности получить коридор для выхода, чтобы уйти на север страны в оставшиеся очаги сопротивления.

Весной 2018 года Асад взял под контроль оазис Восточная Гута (окрестности Дамаска).

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Юго-запад, в частности приграничные с Иорданией зоны, как и северо-западные районы страны, являются одними из последних территорий в охваченной войной Сирии, где еще теплится сопротивление Асаду.

Интересно, что юго-западный регион Сирии - это "зона деэскалации", о которой в 2017 году договорились США, Иордания и Россия. Вашингтон ранее утверждал, что "будет реагировать" на нарушения в этой зоне, однако так ничего до сих пор не предпринял, а повстанцам сказали не ждать помощи Америки.

По данным ООН, противостояние в этом регионе вынудило стать беженцами уже почти 300 тысяч местных жителей, 70% из них укрылись в соседней провинции Кунейтра, которая находится рядом с Голанскими высотами. Иордания и Израиль отказались принимать мигрантов.