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05.08.2018, 22:34

В Сирии взорвали главу центра по разработке химоружия - СМИ

В Сирии взорвали главу центра по разработке химоружия - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

The Guardian сообщает, что в Сирии уничтожили главу исследовательского центра, где разрабатывалось химическое оружие для режима диктатора Башара Асада

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В сирийской провинции Хама возле города Масьяфа подорвали автомобиль, в котором находился Азиз Асбер, глава научно-исследовательского центра, где при поддержке режима диктатора Башара Асада тайно разрабатывалось химическое оружие. Об этом сообщает The Guardian.  

Согласно информации, инцидент произошел в субботу вечером, 4 августа. По сообщению Walla, машину Асбера взорвали, когда он вышел из дома. Официальные сирийские СМИ об этом еще не сообщали.

Отмечается, что ответственность за убийство взяла на себя сирийская организация, связанная с повстанцами Тахрир аль-Шама - союза исламистских террористических бригад, воюющих против союзных войск Асада. В организацию входит сирийская ячейка Фронт ан-Нусра. 

Также сказано, что бригады особого назначения Абу Амара, которые ранее уже атаковали объекты подконтрольные Асаду, заявили в своем канале Telegram, что установили и привели в действие взрывные устройства с целью убийства Асбера. 

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Ряд СМИ написал о том, что Асбера могла уничтожить израильская разведка, поскольку инфраструктура научно-исследовательского центра в Масьяфе неоднократно подвергалась ракетным ударам силами коалиции во главе с США, а также Израилем.

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8 апреля 2018 года сообщалось, что 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в частично контролируемом повстанцами городе Дума в пригороде Дамаска (район Восточная Гута). Запад обвинил в атаке режим диктатора Башара Асада

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Теги: химатака, химическое оружие, Сирия, химоружие, фронт ан-нусра, научно-исследовательский центр, разработка химического оружия
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