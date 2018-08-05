В Сирии взорвали главу центра по разработке химоружия - СМИ

В сирийской провинции Хама возле города Масьяфа подорвали автомобиль, в котором находился Азиз Асбер, глава научно-исследовательского центра, где при поддержке режима диктатора Башара Асада тайно разрабатывалось химическое оружие. Об этом сообщает The Guardian .

Согласно информации, инцидент произошел в субботу вечером, 4 августа. По сообщению Walla, машину Асбера взорвали, когда он вышел из дома. Официальные сирийские СМИ об этом еще не сообщали.

Отмечается, что ответственность за убийство взяла на себя сирийская организация, связанная с повстанцами Тахрир аль-Шама - союза исламистских террористических бригад, воюющих против союзных войск Асада. В организацию входит сирийская ячейка Фронт ан-Нусра.

Также сказано, что бригады особого назначения Абу Амара, которые ранее уже атаковали объекты подконтрольные Асаду, заявили в своем канале Telegram, что установили и привели в действие взрывные устройства с целью убийства Асбера.

Ряд СМИ написал о том, что Асбера могла уничтожить израильская разведка, поскольку инфраструктура научно-исследовательского центра в Масьяфе неоднократно подвергалась ракетным ударам силами коалиции во главе с США, а также Израилем.

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8 апреля 2018 года сообщалось, что 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в частично контролируемом повстанцами городе Дума в пригороде Дамаска (район Восточная Гута). Запад обвинил в атаке режим диктатора Башара Асада.