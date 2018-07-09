В Солсбери полиция оцепила остановку: мужчина потерял сознание

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Полиция и представители экстренных служб держатся на расстоянии от автобуса и мужчины на остановке

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В Солсбери полиция оцепила остановку общественного транспорта после того, как мужчина потерял там сознание. Остановка расположена примерно в 300 метрах от предполагаемого места отравления "Новичком" Сергея и Юлии Скрипалей, сообщает The Sun.

Отмечается, что остановка находится на Фишертон-стрит возле железнодорожного вокзала.

По данным СМИ, полиция и представители экстренных служб держатся на расстоянии от автобуса и мужчины на остановке. На месте присутствует бригада скорой помощи.

Журналисты передают, что мужчина двигается медленно и, похоже, изредка пьет воду.

В полиции Уилтшира отметили, что расследуют "медицинский инцидент". Однако пока не ясно, связано ли происшествие с недавним отравлением двух жителей Эймсбери.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". Вчера Стерджесс скончалась.

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