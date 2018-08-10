В США арестовали миллиардера

Генри Николас III (фото - скриншот видео)

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Полицию вызвала охрана одного из отелей, которая обнаружила наркотики в комнате

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В Лас-Вегасе полиция арестовала миллиардера и сооснователя компании по разработке полупроводниковой продукции Broadcom Генри Николас III. Об этом сообщает Los Angeles Times .

Его подозревают в торговле и распространении наркотиков: героина, кокаина, метамфетамина и экстази.

Наркотики сотрудники полиции нашли в номере отеля, их вызвала охрана гостиницы. Они также арестовали женщину Эшли Фарго, которая его сопровождала. Позже их выпустили под залог.

Адвокат миллиардера Дэвид Чеснофф заявил, что его команда проведет собственное расследование.

6 июня 2018 года президент США Дональд Трамп помиловал 63-летнюю Элис Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками.