Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.08.2018, 07:09

В США арестовали миллиардера

В США арестовали миллиардера - Фото
Генри Николас III (фото - скриншот видео)

Полицию вызвала охрана одного из отелей, которая обнаружила наркотики в комнате

Реклама
Реклама

В Лас-Вегасе полиция арестовала миллиардера и сооснователя компании по разработке полупроводниковой продукции Broadcom Генри Николас III. Об этом сообщает Los Angeles Times .

Его подозревают в торговле и распространении наркотиков: героина, кокаина, метамфетамина и экстази.

Наркотики сотрудники полиции нашли в номере отеля, их вызвала охрана гостиницы. Они также арестовали женщину Эшли Фарго, которая его сопровождала. Позже их выпустили под залог. 

Адвокат миллиардера Дэвид Чеснофф заявил, что его команда проведет собственное расследование.

6 июня 2018 года президент США Дональд Трамп помиловал 63-летнюю Элис Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, наркотики, Генри Николас III, Broadcom
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Смертельное ДТП на столичном Печерске: открыто уголовное дело
Киев Смертельное ДТП на столичном Печерске: открыто уголовное дело
Под Торецком мужчина получил пулевое ранение в своем дворе
Происшествия Под Торецком мужчина получил пулевое ранение в своем дворе
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 