В США мужчина открыл огонь в мормонской церкви: есть жертвы

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По версии полиции, подозреваемый был прихожанином церкви и его атака была направлена против конкретных людей

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В Неваде во время служения в мормонской церкви произошла стрельба. Об этом сообщает Fox News.

Один человек погиб, один ранен. Подозреваемый задержан.

48-летний Келли Оконнор, по версии полиции, сделал несколько выстрелов, вышел из церкви и пошел в свой дом через дорогу. Он был прихожанином этой церкви и посещал предыдущие служения.

Мотивы нападения неизвестны, но в полиции отмечают, что атака была направлена скорее на отдельных людей, чем на церковь в целом.

Последняя масштабная атака на церковь в США была в ноябре прошлого года - в баптистской церкви в Техасе по меньшей мере 27 человек погибли в результате стрельбы.