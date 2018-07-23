Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 07:24

В США мужчина открыл огонь в мормонской церкви: есть жертвы

В США мужчина открыл огонь в мормонской церкви: есть жертвы - Фото
Фото: Google Maps

По версии полиции, подозреваемый был прихожанином церкви и его атака была направлена против конкретных людей

Реклама
Реклама

В Неваде во время служения в мормонской церкви произошла стрельба. Об этом сообщает Fox News.

Один человек погиб, один ранен. Подозреваемый задержан.

48-летний Келли Оконнор, по версии полиции, сделал несколько выстрелов, вышел из церкви и пошел в свой дом через дорогу. Он был прихожанином этой церкви и посещал предыдущие служения. 

Мотивы нападения неизвестны, но в полиции отмечают, что атака была направлена скорее на отдельных людей, чем на церковь в целом. 

Последняя масштабная атака на церковь в США была в ноябре прошлого года - в баптистской церкви в Техасе по меньшей мере 27 человек погибли в результате стрельбы.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: США, погибший, стрельба, мормонская церковь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Иране три землетрясения за день: пострадали около 130 человек
Мир В Иране три землетрясения за день: пострадали около 130 человек
ДТП в Житомирской области: хозяину автобуса сообщили о подозрении
Происшествия ДТП в Житомирской области: хозяину автобуса сообщили о подозрении
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 