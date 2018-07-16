Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.07.2018, 23:03

В США по подозрению в шпионаже задержали гражданку России

В США по подозрению в шпионаже задержали гражданку России - Фото
Фото: Getty Images

Марию Бутину арестовали 15 июля, ей грозит до 5 лет тюрьмы

Реклама
Реклама

В Вашингтоне задержали гражданку РФ по подозрению в проникновении в американскую политическую организацию. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

В Минюсте США заявляют, что россиянка работала под руководством высокопоставленного кремлевского чиновника, ее обвиняют в проникновении в американскую политическую организацию и незарегистрированной деятельности в пользу РФ.

Задержанная - 29-летняя гражданка РФ Мария Бутина, ее арестовали 15 июля.

В судебных документах подробно описываются усилия российского чиновника и Бутиной по деятельности в качестве агента России в США. Говорится, что россиянка развивала отношения с гражданами США и ради продвижения интересов РФ стремилась проникнуть в организации, имеющие влияние в американской политике, говорится в заявлении Минюста США.

Слушания в суде по делу россиянки назначили на 18 июля 2018 года.

Подозреваемой грозит до 5 лет тюремного заключения.

13 июля Министерство юстиции США опубликовало список имен 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками ГРУ генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. 

В Министерстве иностранных дел России заявили, что обвинения 12 якобы российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США - вброс, клевета и очередная "пустышка".

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: шпионка, вашингтон, российская шпионка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Дженнифер Лоуренс сыграет советскую шпионку в "Красном воробье"
Культура Дженнифер Лоуренс сыграет советскую шпионку в "Красном воробье"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 