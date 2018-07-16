В США по подозрению в шпионаже задержали гражданку России

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Марию Бутину арестовали 15 июля, ей грозит до 5 лет тюрьмы

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В Вашингтоне задержали гражданку РФ по подозрению в проникновении в американскую политическую организацию. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

В Минюсте США заявляют, что россиянка работала под руководством высокопоставленного кремлевского чиновника, ее обвиняют в проникновении в американскую политическую организацию и незарегистрированной деятельности в пользу РФ.

Задержанная - 29-летняя гражданка РФ Мария Бутина, ее арестовали 15 июля.

В судебных документах подробно описываются усилия российского чиновника и Бутиной по деятельности в качестве агента России в США. Говорится, что россиянка развивала отношения с гражданами США и ради продвижения интересов РФ стремилась проникнуть в организации, имеющие влияние в американской политике, говорится в заявлении Минюста США.

Слушания в суде по делу россиянки назначили на 18 июля 2018 года.

Подозреваемой грозит до 5 лет тюремного заключения.

13 июля Министерство юстиции США опубликовало список имен 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками ГРУ генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что обвинения 12 якобы российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США - вброс, клевета и очередная "пустышка".