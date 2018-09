В США с воинскими почестями похоронили Джона Маккейна

Фото: CNN

В городе Аннаполисе в США похоронили сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает Reuters.

Похоронили политика на территории Военно-морской академии, где он учился, там же прошла и церемония прощания. Маккейна проводили с воинскиим почестями и при участии авиации.

After a private burial ceremony at the U.S. Naval Academy, Sen. John McCain is honored with a military flyover in Annapolis, Maryland https://t.co/4xJuyouqig pic.twitter.com/AeOXTiSzJ8