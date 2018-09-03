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03.09.2018, 07:42

В США с воинскими почестями похоронили Джона Маккейна

В США с воинскими почестями похоронили Джона Маккейна - Фото
Фото: CNN

На похоронах в Военно-морской академии были только родные и близкие американского сенатора

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В городе Аннаполисе в США похоронили сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает Reuters

Похоронили политика на территории Военно-морской академии, где он учился, там же прошла и церемония прощания. Маккейна проводили с воинскиим почестями и при участии авиации. 

На церемонию пригласили только родных и близких. В частности, президента Дональда Трампа не пригласили - политики могли проститься с Маккейном в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне.

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Маккейн умер 25 августа, не дожив несколько дней до 82-летия. Днем ранее стало известно, что он отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году.

1 августа президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощания. Маккейн сам расписал план прощания с ним и размещения людей - Порошенко он поставил рядом с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. 

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Теги: США, джон маккейн, похороны
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