В США с воинскими почестями похоронили Джона Маккейна

Фото: CNN

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На похоронах в Военно-морской академии были только родные и близкие американского сенатора

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В городе Аннаполисе в США похоронили сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает Reuters.

Похоронили политика на территории Военно-морской академии, где он учился, там же прошла и церемония прощания. Маккейна проводили с воинскиим почестями и при участии авиации.

After a private burial ceremony at the U.S. Naval Academy, Sen. John McCain is honored with a military flyover in Annapolis, Maryland https://t.co/4xJuyouqig pic.twitter.com/AeOXTiSzJ8 — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 2 вересня 2018 р.

На церемонию пригласили только родных и близких. В частности, президента Дональда Трампа не пригласили - политики могли проститься с Маккейном в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне.

A motorcade carrying the casket of late Sen. John McCain arrives for private memorial service and interment at U.S. Naval Academy in Annapolis. https://t.co/1UjBS2QmaD — The Associated Press (@AP) 2 вересня 2018 р.

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Маккейн умер 25 августа, не дожив несколько дней до 82-летия. Днем ранее стало известно, что он отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году.

1 августа президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощания. Маккейн сам расписал план прощания с ним и размещения людей - Порошенко он поставил рядом с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.