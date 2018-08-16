В США задержан возможный виновник массового отравления наркотиком

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

В ночь на среду десятки человек были найдены в бессознательном состоянии в парке Нью-Хейвена и других местах города

Реклама

Реклама

В штате Коннектикут полиция задержала мужчину, который предположительно продавал синтетический наркотик K2, из-за которого произошло массовое отравление на лужайке возле Йельского университета. Об этом сообщает ВВС.

Агентство уточняет, что в ночь на среду десятки человек были найдены в бессознательном состоянии в парке Нью-Хейвена и других местах города.

Только из парка возле университета были госпитализированы 18 человек с признаками передозировки. Всего за сутки в Нью-Хейвене наркотиками отравились по меньшей мере 76 человек. Многие из них находятся в критическом состоянии.

Медики предполагают, что пострадавшие приняли наркотик K2 – синтетический аналог каннабинола, в который мог быть добавлен фентанил - крайне опасный синтетический опиоид.

Вместе с тем, большинству пострадавших не помог медицинский препарат, который обычно применяется при передозировке опиоидов.

Агентство сообщает, что смертельная доза фентанила для человека - всего 2 мг.

Как сообщалось ранее, Норвегия, которая имеет один из самых высоких показателей смертности от передозировки наркотиков в Европе, разработает экспериментальную программу, в рамках которой самым серьезным наркоманам будут выписывать бесплатный героин.