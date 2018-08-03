В Стокгольме полицейские застрелили юношу с игрушечным пистолетом

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Погибший оказался 20-летним юношей с синдромом Дауна и аутизмом

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В Стокгольме во время проведения проверки в центральном районе Васастан в связи с "угрожающей ситуацией" полицейские открыли огонь. Правоохранители выстрелили в 20-летнего парня, от полученного ранения он умер в больнице, сообщает Expressen.

Местные жители заметили на улице человека с оружием. Прибывшие офицеры попросили его положить пистолет, однако он никак не отреагировал. Полицейские открыли огонь. Оказалось, что "злоумышленником" был 20-летний юноша с синдромом Дауна и аутизмом, который вышел из дома с игрушечным пистолетом.

Юношу доставили в больницу, от полученного ранения он погиб. Мать погибшего сообщила, что у ее сына была инвалидность, он "не мог даже говорить".

По факту происшествия будет проведено внутреннее расследование.

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"При обыске человека на станции Норра в Стокгольме полиция оказалась в угрожающей ситуации и открыла огонь", - прокомментировали инцидент правоохранители.

Подробности происшествия устанавливаются.

24 июня под Киевом водитель маршрутки с еще одним мужчиной избили полицейского за замечание о нарушении правил дорожного движения. Полицейский получил телесные повреждения, открыто уголовное дело.