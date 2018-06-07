В столице Ирака взорвался склад с оружием: 18 погибших - фото

Фото: twitter.com/metesohtaoglu

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Взрыв произошел на складе боеприпасов, который был в мечети

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В столице Ирака Багдаде произошел взрыв в районе Садр-сити, в результате которого погибли по меньшей мере 18 и ранены 90 человек. Об этом сообщат Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции.

Согласно сообщению, взрыв произошел на складе боеприпасов, который был в мечети, во время перегрузки оружия в припаркованную рядом машину.

Отмечается, что район Садр-сити является оплотом националистического клирика Моктады аль-Садра, чей политический блок победил на парламентских выборах 12 мая.

Представитель министерства внутренних дел сообщил, что взрыв произошел на складе боеприпасов и силы безопасности начали расследование инцидента.

Также сказано, что ранее государственное телевидение, ссылаясь на представителя министерства, назвало взрыв "террористической агрессией против гражданских лиц".

Власти Ирака пока не прокомментировали расхождения этих двух заявлений.

В свою очередь, журналист CNN TURK Мете Сохтаоглу с места событий в своем Twitter пишет о 25 погибших и 100 раненных.

Фото: twitter.com/metesohtaoglu