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09.07.2018, 07:10

В Таиланде из пещеры освобождены четверо детей: детали операции

В Таиланде из пещеры освобождены четверо детей: детали операции - Фото
Фото: gettyimages.com

Спасатели не могут пока сказать, сколько времени понадобится, чтобы вывести из пещеры всех детей

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Еще двое мальчиков из группы подростков, которые две недели провели в затопленной пещере на севере Таиланда, были подняты на поверхность. Всего по состоянию на вечер 8 июля, были спасены четверо детей.  Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По  словам главы спасательной операции Наронгсака Осоттханакона, все четверо спасенных находятся в хорошем состоянии, они доставлены в больницу.

Вечером 8 июля операция была приостановлена. Ее следующая фаза, как ожидается, начнется сегодня.

"Мы продолжим спасательную операцию, когда будем готовы к этому. Мы будем готовы скоро, нам нужно заполнить все баллоны с кислородом и проверить работу всех систем", - сказал Осоттханакон.

В операции принимают участие 90 водолазов, 40 из них - граждане Таиланда.

Как сообщает из Таиланда работающий в Бангкоке журналист Флориан Витульски, в пещере с мальчиками находится австралийский врач, который решил начать спасательную операцию с самых слабых детей, так как сейчас условия для спасения наиболее благоприятны.

В общей сложности аквалангистам предстоит вывести на поверхность 12 подростков с их тренером.

Возраст мальчиков - от 11 до 16 лет. Некоторые из них, как сообщается, почти не умеют плавать. Перед началом операции всю группу обучили пользованию аквалангом.

Австралийский журналист Дэниэл Саттон написал в Twitter, что мальчиков выносили из пещеры на носилках.

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Мальчиков выводили из пещеры по одному. По словам специалистов, на пути из пещеры детям не нужно будет под водой предпринимать каких-либо самостоятельных действий: их выводят чрезвычайно опытные дайверы, и детям нужно лишь сохранять самообладание и не паниковать.

По сообщениям корреспондентов из Таиланда, многие дети из этой группы не раз бывали в этой пещере и хорошо в ней ориентируются. Это помогает спасателям.

Спасатели не могут с точностью сказать, сколько времени понадобится на то, чтобы вывести из пещеры всех детей.

8 июля 2018 года спасатели начали операцию по эвакуации 12 мальчиков и их футбольного тренера из пещеры, двое детей были извлечены из пещеры в Таиланде.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье.

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Теги: дети, операция, таиланд, пещера
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