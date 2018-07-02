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02.07.2018, 20:10

В Таиланде нашли живыми всех пропавших в пещере детей

В Таиланде нашли живыми всех пропавших в пещере детей - Фото
Фото: скриншот с видео

Пока подростков не эвакуировали из пещеры. Спасатели говорят, что нашли их и убедились, что все живы

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В Таиланде, в пещере Тхам Луанг Нанг Нон найдены живыми все 12 подростков, которые 23 июня вместе со своим тренером по футболу отправились в пещеру на экскурсию и пропали. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на тайские власти.

Пока подростков не эвакуировали из пещеры. Спасатели говорят, что нашли их и убедились, что все живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду.

Водолазы и врачи, которые в ближайшее время должны спуститься в пещеру, убедятся, что дети готовы к транспортировке.

Как отмечает агентство, к поисковой операции были привлечены более тысячи человек, в том числе, военных подводников из Таиланда и США, четыре лучших британских пещерных дайвера, а также разнообразная техника, в частности дроны.

12 членов молодежной футбольной команды в возрасте 11-15 лет и их тренер пропали 23 июня. Сообщалось, что они отправились с тренером на экскурсию в пещеру в северной части Таиланда.

Спасатели считают, что именно рост уровня воды в пещере помешал им вовремя выйти наружу.

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Теги: футбол, дети, операция, таиланд, пещера
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