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03.06.2018, 08:47

В Таиланде умер черный дельфин: проглотил 80 пакетов

В Таиланде умер черный дельфин: проглотил 80 пакетов - Фото
Фото: Thai Whales

Дельфина пытались спасти в течение нескольких дней

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На юге Таиланда погиб черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов. Об этом сообщает Би-би-си.

Его вырвало пятью пакетами, пока специалисты-зоологи пытались его спасти.

«Пакеты общим весом восемь килограммов застряли у животного в желудке и в горле и не позволяли ему глотать и переваривать пищу», - отмечается в сообщении местных властей.

Экологи попытались поддерживать животное на плаву с помощью лодок и установили над ним тент для защиты от палящих лучей солнца.

Дельфина пытались спасти в течение нескольких дней, но в пятницу днем он умер.

Биолог-океанограф Тон Тамронгнавасават объяснил журналистам, что из-за проглоченных пакетов дельфин не мог выжить, поскольку уже не был способен есть.

"Если у вас в желудке 80 пакетов, можете считать, что вы уже умерли", - сказал он.

Недавние исследования показали, что количество различных изделий из пластмассы в океане утроится за следующие десять лет, если не предпринимать никаких действий.

Таиланд - крупный потребитель пластиковых мешков. Правительство объявило в мае о намерении ввести дополнительный налог на них. Считается, что эти мешки ежегодно приводят к смерти сотен обитателей океана.

23 марта 2018 года более 150 короткоплавниковых гринд выбросились на берег на пляже в Западной Австралии.

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Теги: таиланд, дельфин, пакеты
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