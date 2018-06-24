В Турции проходят досрочные выборы президента и парламента

В Турции началось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters.
На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Эрдоган. Его главный конкурент — кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.
Вчера в его поддержку прошел миллионный митинг. Индже пообещал в случае победы в течение 48 часов отменить чрезвычайное положение в Турции, ускорить переговоры с Евросоюзом о вступлении Турции и ужесточить борьбу с терроризмом.
Ранее на референдуме турки поддержали усиление полномочий президента. После этого Эрдоган анонсировал досрочные выборы.