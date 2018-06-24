В Турции проходят досрочные выборы президента и парламента

Фото: Getty Images

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Началось голосование на досрочных выборах президента и парламента в Турции

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В Турции началось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters.

На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Эрдоган. Его главный конкурент — кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

Вчера в его поддержку прошел миллионный митинг. Индже пообещал в случае победы в течение 48 часов отменить чрезвычайное положение в Турции, ускорить переговоры с Евросоюзом о вступлении Турции и ужесточить борьбу с терроризмом.

Ранее на референдуме турки поддержали усиление полномочий президента. После этого Эрдоган анонсировал досрочные выборы.