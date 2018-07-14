В Турции умер украинский турист: он впал в кому после драки

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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57-летний житель Запорожья поехал на отдых в Анталию, у него произошла потасовка с россиянином и он упал, ударившись головой о кафель

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В городе Анталия в Турции умер 57-летний украинский турист из Запорожья. Об этом LIGA.net сообщил директор туристического агентства Лига-Тур-Сервис Евгений Титов.

У украинца, который поехал на отдых вместе с женой, шесть дней назад произошла потасовка с россиянином из соседнего отеля.

"Россиянин его пихнул, он упал, встал, потом сам упал и ударился головой об кафель", - рассказали в турагентстве, отметив, что украинец в это время был в состоянии алкогольного опьянения.

По словам жены туриста, россиянин его избил, но директор турагентства говорит, что не может этого утверждать - по фотографиям это определить нельзя.

Украинец шесть дней пробыл в коме и умер сегодня ночью.