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22.06.2018, 22:11

В Венесуэле за три года незаконно казнили более 500 человек - ООН

В Венесуэле за три года незаконно казнили более 500 человек - ООН - Фото
Николас Мадуро Фото: Getty Images

Служба безопасности искажала информацию о казнях, заявляя, что жертвы якобы гибли в перестрелках с силовиками

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Служба безопасности Венесуэлы за последние три года под видом борьбы с преступностью провела сотни внесудебных казней. Об этом говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В документе говорится, что внесудебные убийства осуществлялись офицерами службы безопасности, которые привлекали к так называемым "операциям по уменьшению преступности". Обычно казни проводились в бедных районах.

По данным расследования ООН, с июля 2015 сотрудники венесуэльской СБ могут быть ответственными за убийства более 500 человек.

Отмечается также, что служба безопасности искажала информацию о казнях, заявляя, что жертвы якобы гибли в перестрелках с силовиками.

Расследователям ООН запретили доступ в Венесуэлу. Они делали свои выводы на основе интервью примерно с 150 свидетелями и жертвами, с которыми они связывались через интернет.

Свидетельствовали также изгнанники - с ними правозащитники провели ряд интервью в Женеве.

Кроме того, доказательства преступлений предоставила оппозиционная экс-генеральный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега Диас, которую в 2017 году уволил президент Николас Мадуро, после чего она вынуждена была бежать из страны.

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Теги: николас мадуро, венесуэла, казни, права человека
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