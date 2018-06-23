В Зимбабве на митинге с участием президента прогремел взрыв

Эммерсон Мнангагва

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Эммерсон Мнангагва не пострадал

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На митинге с участием президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в городе Булавайо прогремел взрыв. Он не пострадал, но несколько человек получили ранения, сообщает ВВС.

Пресс-секретарь президента сказал, что он не пострадал. Несколько человек получили ранения. Среди них, по сообщениям местных СМИ, есть высокопоставленные государственные чиновники.

Мнангагва пришел к власти в ноябре прошлого года, потеснив своего бывшего наставника Роберта Мугабе, который 37 лет руководил страной.

Также сегодня 83 человека получили ранения в результате взрыва гранаты на митинге в столице Эфиопии Аддис-Абебе, на котором выступал премьер-министр этой страны Абий Ахмед,