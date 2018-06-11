Вашингтон с оптимизмом ждет от саммита США-КНДР быстрых решений

Майкл Помпео (фото - Getty Images)

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В Госдепартаменте, тем не менее, не ждут скорейшего прорыва на практике: пока речь идет только о соблюдении рамочных соглашений о денуклеаризации

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Президент Соединенных Штатов считает, что договоренности, которые будут достигнуты на предстоящем саммите КНДР-США, могут "очень хорошо сработать". Об этом со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа пишет агентство Reuters.

По словам госсекретаря Майкла Помпео, предварительные переговоры прошли очень быстро, "и мы ожидаем, что они придут к логическому завершению еще быстрее".

Глава Госдепа считает, что саммит обеспечит "беспрецедентную возможность изменить траекторию наших отношений, принести мир и процветание". При этом он предостерагает - лучше не ждать быстрого прорыва, потому как встреча в Сингапуре просто оформит "рамки для тяжелой работы, которая последует за этим".

Санкции против КНДР останутся в силе, пока не состоится "окончательная и верифицированная" денуклеаризация Северной Кореи, уточнил Помпео.

"Если демократия не продвинется в правильном направлении, эти меры будут усилены", - пообещал госсекретарь.

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Историческая встреча американского и северокорейского лидеров Трампа и Ына состоится завтра в гостинице "Капелла" на курорте Сентоза в Сингапуре. Вчера, 10 июня, первым на место встречи прибыл Ын, за ним прилетел и Трамп. Лидер КНДР пригласил коллегу в Пхеньян.