Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.06.2018, 14:47

Вашингтон с оптимизмом ждет от саммита США-КНДР быстрых решений

Вашингтон с оптимизмом ждет от саммита США-КНДР быстрых решений - Фото
Майкл Помпео (фото - Getty Images)

В Госдепартаменте, тем не менее, не ждут скорейшего прорыва на практике: пока речь идет только о соблюдении рамочных соглашений о денуклеаризации

Реклама
Реклама

Президент Соединенных Штатов считает, что договоренности, которые будут достигнуты на предстоящем саммите КНДР-США, могут "очень хорошо сработать". Об этом со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа пишет агентство Reuters.

По словам госсекретаря Майкла Помпео, предварительные переговоры прошли очень быстро, "и мы ожидаем, что они придут к логическому завершению еще быстрее".

Глава Госдепа считает, что саммит обеспечит "беспрецедентную возможность изменить траекторию наших отношений, принести мир и процветание". При этом он предостерагает - лучше не ждать быстрого прорыва, потому как встреча в Сингапуре просто оформит "рамки для тяжелой работы, которая последует за этим".

Санкции против КНДР останутся в силе, пока не состоится "окончательная и верифицированная" денуклеаризация Северной Кореи, уточнил Помпео.

"Если демократия не продвинется в правильном направлении, эти меры будут усилены", - пообещал госсекретарь.

Читайте также: "Ким Чен Ын" уже в Сингапуре: задержан двойник диктатора КНДР

Историческая встреча американского и северокорейского лидеров Трампа и Ына состоится завтра в гостинице "Капелла" на курорте Сентоза в Сингапуре. Вчера, 10 июня, первым на место встречи прибыл Ын, за ним прилетел и Трамп. Лидер КНДР пригласил коллегу в Пхеньян.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Майкл Помпео, дональд трамп, ким чен ын, кндр, сингапур, саммит
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян - СМИ
Мир Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян - СМИ
Из Сингапура выслали двоих арестованных журналистов
Мир Из Сингапура выслали двоих арестованных журналистов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 