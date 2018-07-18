Верить ли новостям: в Латвии появится портал для проверки фейков

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В Латвии создадут портал для проверки фейковых новостей

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Планируется в ближайшее время создать интернет-портал, где любой житель Латвии сможет проверить достоверность публично распространенных новостей. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел страны Рихард Козловскис, пишет Delfi.

"Жителям не следует слепо верить всему, что они читают в интернете, лучше черпать информацию в официально зарегистрированных СМИ или госструктурах", - подчеркнул министр.

По его словам, подлинность многих новостей можно быстро проверить, просто позвонив в оперативные службы.

На вопрос, отслеживается ли в предвыборный период в стране распространение всех фейковых новостей, Козловскис сказал: "Мы работаем в этом направлении, создан координирующий механизм. Я очень надеюсь, что нам удастся создать единый портал, где любой житель Латвии сможет выяснить подлинность информации".

6 июля Мининформполитики Украины обратилось с письмом к руководству Facebook. Как считают чиновники, соцсеть нарушает свободу слова украинских пользователей, а также де-факто содействует России и террористическим организациям ДНР и ЛНР в распространении фейковых новостей и пропаганды.