Во Франции 3 тыс полицейских ищут гангстера, сбежавшего из тюрьмы

Фото: www.lefigaro.fr

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Вертолет приземлился во дворе тюрьмы, который был не оснащен антивертолетными сетками

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Во Франции 2900 полицейских задействованы для поиска преступника Редуана Фаида, который сбежал из тюрьмы на вертолете. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным администрации тюрем, операция длилась всего "несколько минут", она не привела к ранениям или захвату заложников внутри тюрьмы.

Пилота вертолета взяли в заложники сообщники Фаида, позже они его отпустили.

Вертолет приземлился во дворе тюрьмы, который был не оснащен антивертолетными сетками.

Преступники зажгли дымовые шашки, быстро срезали двери в здание и двое ворот, которые вели в коридор и помещения для посещений.

По данным СМИ, в тюрьме в помещениях для посещений была всегда самая слабая охрана.

После этого они пересели в автомобиль, который впоследствии нашли сожженным на стоянке торгового центра.

2 июля 2018 года один из самых известных гангстеров Франции бежал из заключения с помощью вооруженных людей, с которыми он скрылся на вертолете.