Во время визита Трампа в Европу умер его личный охранник

Дональд Трамп Фото: gettyimages.com

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Инцидент случился 15 июля, во время пребывания Трампа на его гольф-курорте Turnberry в Шотландии

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Один из охранников президента США Дональда Трампа, агент секретной службы умер от инсульта во время пребывания американского лидера с официальным визитом в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, инцидент случился 15 июля, когда Трамп посещал свой гольф-курорт Turnberry в Шотландии.

Агент с 19-летним опытом службы получил экстренную медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Мужчина умер в больнице Глазго в окружении членов его семьи.

Секретная служба США подтвердила смерть «с большой печалью и сожалением» и описала мужчину как «преданного профессионала высшего порядка».

Служба отказалась назвать имя умершего агента.

16 июля в Хельсинки Трамп встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.