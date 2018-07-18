Во время визита Трампа в Европу умер его личный охранник

Один из охранников президента США Дональда Трампа, агент секретной службы умер от инсульта во время пребывания американского лидера с официальным визитом в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, инцидент случился 15 июля, когда Трамп посещал свой гольф-курорт Turnberry в Шотландии.
Агент с 19-летним опытом службы получил экстренную медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Мужчина умер в больнице Глазго в окружении членов его семьи.
Секретная служба США подтвердила смерть «с большой печалью и сожалением» и описала мужчину как «преданного профессионала высшего порядка».
Служба отказалась назвать имя умершего агента.
16 июля в Хельсинки Трамп встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.