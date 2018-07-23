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23.07.2018, 06:25

Военная авиация США перехватила самолет над гольф-клубом Трампа

Военная авиация США перехватила самолет над гольф-клубом Трампа - Фото
Истребитель F-16 (фото - MilitaryArms)

Нарушителя проводили за пределы бесполетной зоны и установили, что пилот не представлял угрозы

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Легкомоторный самолет вошел в бесполетную зону над гольф-клубом президета США Дональда Трампа в Нью-Джерси. Об этом сообщили в Белом доме, передает Politico.

Истребитель военной авиации США поднялся в воздух, чтобы "проводить нарушителя из запретной зоны". Трамп был в это время в гольф-клубе.

Легкомоторный самолет проводили до аэропорта в Питтстоне. Позже сообщили, что пилот не представляет угрозы. 

В мае этого года американские истребители F-22 перехватили в международном воздушном пространстве у побережья Аляски два российских бомбардировщика Ту-95 «Медведь». 

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Теги: ВВС США, дональд трамп, перехват, бесполетная зона
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