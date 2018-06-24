Встреча Трампа и Путина: в Вену прибыли спецслужбы США и РФ - СМИ

В Австрию прибыли спецслужбы США и РФ для подготовки встречи американского президента Дональда Трампа с российским колегой Владимиром Путиным, которая состоится в Вене 15 июля. Об этом пишет австрийское издание Kronen Zeitung.
Согласно сообщению, несколько дней назад прибыли российские и американские дипломаты, которые примут участие в подготовке встречи.
"Также в Вену уже прибывают группы российских и американских служб безопасности, которые начали анализ обстановки для организации переговоров двух лидеров", - сказано в материале.
Отмечается, что детали встречи стороны обсудят в ходе поездки советника по национальной безопасности США Джона Болтона, который 27 июня посетит РФ.
СМИ пишут, что Вашингтон намерен провести встречу лидеров США и РФ или до брюссельского саммита НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.
Сегодня, 24 июня, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в недалеком будущем.