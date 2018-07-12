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12.07.2018, 14:39

"Выглядит ужасно": в Лондоне напали на экс-посла Британии в США

"Выглядит ужасно": в Лондоне напали на экс-посла Британии в США - Фото
Фото: скриншот с видео

74-летний Кристофер Мейер госпитализирован

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В Лондоне напали на 74-летнего Кристофера Мейер, который ранее был послом Британии в США и Германии. Об этом сообщает The Times.

Согласно сообщению, он был избит двумя подростками в лондонском метро на станции Виктория и госпитализирован с травмами лица.

Фото: The Times 

Его жена Кэтрин Мейер рассказала The Times, что он добирался домой, когда на него напали. Сначала она подумала, что нападение политически мотивировано, однако в полиции считают, что целью было ограбление. "Он упрям, а иногда люди имеют разные мнения", - добавила она.

"Он выглядит ужасно, его левый глаз подобен мячу для гольфа и кровоточит, нос выглядит так, будто его можно сломать", - сообщила она.

Также она рассказала, что Мейер не помнит самой атаки, а только приезд полиции.

Как сообщается, нападение на экс-посла произошло за день до официального визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. По данным газеты, Мейер должен был принять участие в нескольких телевизионных интервью, чтобы обсудить предстоящий визит американского лидера.

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Теги: дональд трамп, британия, нападение, лондон, кристофер мейер
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