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14.06.2018, 09:04

"Я не за Россию, я за США": Трамп о возвращении Путина в клуб G8

"Я не за Россию, я за США": Трамп о возвращении Путина в клуб G8 - Фото
Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

Вместо того, чтобы тратить много времени на обсуждение РФ, проще было бы вернуть Путина в G8 и обсудить с ним все напрямую, заявил американский лидер

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Американский президент Дональд Трамп не считает, что недавний саммит Большой семерки в Канаде ознаменовался его конфликтом с лидерами стран-партнеров, и заявил, что не отказывается от мнения, что "было бы лучше, если бы Россия была здесь". Свои соображения он озвучил в интервью каналу Fox News.

Как выразился Трамп, если бы на встрече лидеров неофициального клуба G7 был президент РФ Владимир Путин, то они смогли бы воспользоваться возможностью и обсудить с ним Украину и Сирию.

"Если бы он был на той встрече, я мог бы призвать его сделать вещи, которые полезны для мира, для страны и для него. <...> Знаете, мы потратили, наверное, 25% нашего времени на разговоры о России, и я сказал: а не было бы лучше, если бы они (россияне) были здесь? Я не за Россию. Я за США", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Читайте также: О чем договорилась G7: главные тезисы из коммюнике саммита

8-9 июня 2018 года в Ла-Мальбе канадской провинции Квебек прошел саммит лидеров стран Большой семерки – Британии, ФРГ, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

Трамп запретил представителям США подписывать коммюнике и призвал к восстановлению G8 за счет возвращения РФ. Его поддержал прокремлевский премьер Италии Джузеппе Конте. Во Франции назвали "непоследовательным" это предложение, в ФРГ не считают, что это возможно, "пока нет прогресса по Украине", а в Канаде заявили, что возвращение РФ возможно только после деоккупации Крыма.

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Теги: санкции, дональд трамп, война в донбассе, оккупация крыма, большая семерка
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