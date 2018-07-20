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20.07.2018, 09:49

Загадка рейса МН370: в конце июля обнародуют финальный доклад

Загадка рейса МН370: в конце июля обнародуют финальный доклад - Фото
Скриншот из компьютерной симуляции

Что привело к трагедии и где вообще могут находиться обломки самолета, остается одной из главных загадок в истории гражданской авиации

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30 июля власти Малайзии обнародуют долгожданный доклад с расследованием причин исчезновения пассажирского Боинга, который 8 марта 2014 года рейсом МН370 вылетел из Куала-Лумпура и вскоре пропал. Об этом пишет агентство Reuters.

Борт исчез с радаров в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета.

В январе 2015 года все 239 человек, летевшие на Боинге, были признаны погибшими в результате "несчастного случая".

В мае 2018 года Малайзия наняла частную компанию, которая провела подводные поиски обломков самолета. 30 июля родственникам пропавших пассажиров сообщат результаты расследования, основанные также и на выводах этой поисковой группы.

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Как сообщил министр транспорта Малайзии Энтони Лоук, доклад будет выложен в сеть.

Предполагаемое место падения самолета:

8 марта 2014 года лайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, в 01:21 по малазийскому времени пропал с экранов радаров над Южно-Китайским морем спустя 40 минут после вылета. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Следствие не смогло установить обстоятельства и причины трагедии. Масштабные поисковые операции из США, Австралии, Китая и Малайзии мало что прояснили. Поиски закончены 29 мая 2018 года.

Единственные подтвержденные следы МН370 - это три фрагмента крыла самолета, которые вымыло на разные берега Индийского океана - Мозамбика, Реюньона и Маврикия.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, крушение, Малайзия, mh370, доклад, боинг 777
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