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25.05.2018, 12:51

Две огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную Европу

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Две огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную Европу
Две огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную Европу
Две огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную ЕвропуДве огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную Европу

Около 2 тысяч машин сейчас направляются в страны Балтии на учения НАТО, еще почти полторы тысячи едут в Польшу

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Соединенные Штаты перебрасывают через Германию в страны Балтии и Польшу тысячи боевых машин, в том числе танки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В четверг, 24 мая, в Лейпциге начальник штаба военного контингента США в Европе бригадный генерал Кай Роршнайдер сообщил, что через восточные регионы ФРГ в направлении Польши и балтийских стран движутся "две огромные колонны боевых машин".

Согласно сообщению, около 2 тысяч машин направляются в страны Балтии на учения НАТО. Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1,4 тысячи транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен.

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Американский танк M1 Abrams в порту Антверпена (видео – instagram.com/nato)

Переброска техники осуществляется в рамках ранее начатой операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), с помощью которой армия США намерена усилить союзников по НАТО в Восточной Европе.

2 мая 2018 года сообщалось, что этим летом в Польшу будет переброшена 1-я бронетанковая бригада армии Соединенных Штатов.

Фото: Twitter / 1st Cavalry Division, Logistics Staff Officer, NATO

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Теги: нато, танки сша, военная техника, восточная европа, американский контингент в европе
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