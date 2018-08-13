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13.08.2018, 10:35

Каким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фото

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Каким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фото
Каким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фото
Каким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фотоКаким видели пик звездопада Персеиды в разных странах: фото

Сегодня ночью был самый яркий метеорный "дождь", но украинцы могут понаблюдать за звездопадом еще и сегодня вечером

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В ночь на 13 августа в небе можно было увидеть пик звездопада Персеиды. 

Это метеорный "дождь" - звезды падают со скоростью до 59 км/с. В Украине его также можно было наблюдать в той местности, где было безоблачное небо.

Звездопадом можно было увидеть и в предыдущие ночи, но этой ночью он был самым активным. 

Метеорный поток Персеиды можно наблюдать ежегодно летом примерно с 17 июля по 26 августа. В это время Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. 

Астрономы не исключают, что и сегодня вечером еще можно будет увидеть достаточно яркий звездопад. 

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Теги: Персеиды, фото
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