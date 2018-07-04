Как голландец получил приз от авиакомпании спустя 83 года: видео

Семилетний мальчик выиграл полет над Амстердамом, но не смог полететь из-за болезни сестры. Свой приз он получил уже в 90-летнем возрасте

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В 1935 году нидерландская авиакомпания KLM проводила конкурс рисунков для своих витрин и призом был полет над Амстердамом. Победитель воспользовался подарком только спустя 83 года, рассказала компания в своем блоге.

Тогда победил семилетний Арнольд Нойхаус - ему пришло соответствующее письмо от авиакомпании. Но в семье мальчика был карантин из-за того, что его сестра заболела скарлатиной. И Арнольд не смог воспользоваться своим призом.

Арнольд сохранил письмо - он показывал его своим детям, внукам и правнукам. Внучка решила связаться с авиакомпанией и сообщила, что ее дедушка в 90-летнем возрасте все еще может получить свой приз.

Представители KLM приехали к Арнольду Нойхаусу на машине Ford 30-х годов и привезли ему копию письма. Потом Арнольда вместе с его семилетним внуком отвезли в аэропорт и все же организовали для него полет над Амстердамом на раритетном самолете 1944 года выпуска.